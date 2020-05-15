هدى ورامي وعادل.. نجوم خطفت الأنظار في "فلانتينو"

شهد مسلسل الفنان الكبير عادل إمام الجديد "فلانتينو" تألق عدد كبير من النجوم الشباب ومن الكبار الذين ظهروا بشكل مغاير تماما قبل مسلسل فلانتينو، الذى هو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وإنتاج "ماجنوم".

هدى المفتي

من أبرز الوجوه الجديد التي أبدعت في تجسيد دورها، الفنانة هدى المفتي التي جسدت شخصية نبوية أو نانا، وظهرت فى شكل مغاير تماما لشكلها الطبيعي، وتقدم خلال العمل دور ابنة فلانتينو الفنان الكبير عادل إمام.

رامي الطمباري

رغم أن مسيرة الفنان رامي الطمباري صغيرة، وقدم أدوار سابقة جيدة خاصة في مسلسلات الجماعة 2، والرحلة، ومن قبل مع الزعيم في مسلسل عوالم خفية، إلا أن هذه المرة استطاع أن يبرز موهبته في مسلسل فلانتينو بتجسيد شخصية مدحت الراجل المكافح الذي يعمل من أجل نجله.

عادل أنور

مخرج ومؤلف تلفزيوني شهير، قدم أكثر من 60 عمل درامي، يظهر في أعمال درامية منذ أكثر من 30 عاما، ولكنه استطاع أن يخطف الأنظار خلال هذا العام من خلال فلانتينو بتجسيده شخصية الدكتور عبد العزيز الذي يقع فى غرام تلميذته "نانا".

أيمن بهجت قمر

يعد مسلسل فلانتينو هو العمل الدرامي الثاني الذي يقدمه الكاتب والمؤلف أيمن بهجت قمر في الدراما الرمضانية، بعد الجزء السادس من ليالي الحلمية، ويحسب له أن المسلسل من المسلسلات القليلة التى صنفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بـ"النظيفة" والتي لم يظهر فيها مشاهد أو ألفاظ خادشة للحياء.