محافظ الشرقية يُهنئ طبيبة الأحرار بعد تعافيها وأسرتها من كورونا

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطبيبة منار سامي طبيبة الأمراض الصدرية بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وزوجها الدكتور أحمد إبراهيم طبيب الباطنة بنفس المستشفى وأسرتهما، بعد خروجهم من مستشفى الباجور للعزل الصحي بمحافظة المنوفية، بعد تماثلهم جميعا للشفاء، متمنياً لجميع المصابين بالفيروس الشفاء العاجل وعودتهم لمنازلهم بأمان.

وأشاد المحافظ ، بالجهد المبذول والدور البطولي الذي يقوم به الأطباء وفرق التمريض من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالفيروس في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكداً دعمه الدائم والمستمر لهم في ظل ما يواجهونه من ضغوط خلال الفترة الطارئة الحالية، باعتبارهم يمثلون مصدر الأمان والطمأنينة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولما يقومون به من عمل بطولي من أجل حصار الفيروس وتأمين حياة المرضى والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وقال المحافظ، "لن ننسى من ضحوا بأرواحهم من الأطقم الطبية والتمريضية أثناء تأدية واجبهم في علاج المصابين بالجائحة"، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكامل طاقتها لمواجهة فيروس كورونا من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية لجميع مستشفيات العزل بنطاق المحافظة لحماية الأطباء أطقم التمريض، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس.

يُذكر أن الدكتورة منار سامي قد نقلت لمستشفى الباجور للعزل الطبي بمحافظة المنوفية، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 28 أبريل الماضي، نتيجة مخالطتها وزوجها الطبيب، حالة طارئة مصابة بالفيروس، وبعد بضعة أيام ظهرت أعراض الإصابة على الزوج الذي نقل لذات المستشفى وبعدها لحقت بهما الطفلتان ابنتا الطبيبين، 4 أعوام و6 أعوام، وأم الزوج بعد تأكد إصابتهم نتيجة مخالطة الوالدين.