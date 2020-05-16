صور.. إبراهيم طلبة يكشف كواليس دوره في "الاختيار": قضيت خدمة عسكرية

إبراهيم طلبة، فنان شاب صاعد جسد دور عسكري مستجد، التحق بقوات الصاعقة المصرية ليقضي بها فترة خدمته العسكرية، كان محظوظا بأن قائده هو بطل له صولاته وجولاته، وهو الشهيد البطل عقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، وتولى تدريبه حتى يكون "وحش سيناء"، حسب وصف الشهيد البطل، وبالفعل قد كان.

وقال الفنان إبراهيم طلبة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن من رشحه للدور الذي جسده هو الأستاذ إبراهيم فرج، مساعد المخرج الدكتور بيتر ميمي، مشيرا إلى أن كل الأحداث التي ظهرت بالمسلسل حقيقية والشخصية التي يجسدها هي شخصية حقيقية، وهو العسكري "حسين" أحد أبطال الصاعقة من العساكر، وكل زملائه أيضا جسدوا أدوار عساكر حقيقية.

"اتعلمنا اللهجة العسكرية ومسكة السلاح وضرب النار"

وعن تفاصيل دوره، قال طلبة: "المفروض العسكري اللي بجسد دوره كان من القاهرة ومتعلم تعليم عالي، ولكن مكانش ليه في الصاعقة وضرب النار لحد ما الشهيد منسي الله يرحمه قاله هخليك وحش سيناء، وبقى معاه في الشغل والمداهمات، وفعلا حضرت الدور بكل تفاصيله".

وعن فترة التجهيز والتأهيل للدور، قال طلبة: "روحنا كتيبة الصاعقة في إنشاص أنا وكل زمايلي واتعاملنا مع كل الناس اللي كانت تعرف الشهيد منسي واتعاملت معاه، بداية من الشاويش للقيادات، وكنا بنسمع كل التفاصيل من الناس اللي يعرفوه، واتدربنا مع المجندين وكنا بنعمل طابور زي المجندين.. كل اللي بيعملوه المجندين عملناه بالظبط، وكل تفصيلة في تفصيل الجيش اتدربنا عليها، من أول التحية واللهجة العسكرية ومسكة السلاح وضرب النار وحتى طريقة جلوس العساكر".

الشهيد أحمد خالد زهران صديقي المقرب

وكشف الفنان الشاب أن حياته الشخصية كان بها عوامل ساعدته على تأدية الدور بشكل جيد، خصوصا وأن له صديقين مقربين، أحدهما استشهد في رعيان شبابه وهو الشهيد البطل أحمد خالد زهران، والآخر كان يقضي الخدمة العسكري وأُصيب إصابة بالغة جدا، "الظروف دي خلتني أتأثر بشكل كبير، وكنت مقتنع بالدور اللي بعمله".

وكشف طلبة أنه لم يكن لديه أشقاء ذكور وبالتالي لم يقض الخدمة العسكرية، ولكن تجربته مع مسلسل الاختيار جعلته يقضي مافاته من الحياة العسكرية "ماكنتش قضيت خدمة عسكرية وماليش جيش علشان أنا ولد وحيد.. بس قضيت خدمتي العسكرية في المسلسل، وعوضت اللي فاتني، والتجربة دي فادتني جدا وفرقت معايا جدا لأني مكنتش أعرف حاجة عن الجيش خالص ولكن وعرفنا عن الجيش أكتر والبطولات اللي بيقومو بيها أكتر.. خطاب الطابور الحماسي لوحده بيفرق.. حسينا إننا عاوزين نحارب بجد".

وأوضح الفنان الشاب أنه قضى نحو 14 يوما هو والفنانون في إنشاص للتدريب والتصوير، مشيرا إلى أن آخر مشاهد تصوير له بالمسلسل كان يوم 3 رمضان.

مفيش مسلسل مصري اتعمل فيه كل اللي اتعمل في الاختيار

وأشار الفنان الشاب إلى أنه عمل مع المخرج بيتر ميمي والفنان أمير كرارة سابقا في فيلم "حرب كرموز"، وعمل معهما أيضا في مسلسل "كلبش 2"، مؤكدا أن الفنان أمير كرارة كان محتويا لكل الفنانين الشباب، والوجوه الصاعدة جدا "كان بيعاملنا زي إخواته وكان بيحبنا جدا، وكان لينا رهبة في التمثيل قدامه ولكن كان بيشجعنا".

وتحدث "طلبة" عن المشهد الأصعب له في المسلسل، قائلا: "أصعب مشهد اللي أخدت فيه طلقة في رجلي، واتمرمطنا في تصوير المداهمة اللي كان بطلها الفنان محمد إمام التصوير صعب بشكل عام، وده يعتبر أول مسلسل أكشن في مصر ومفيش مسلسل مصري اتعمل فيه كل ده، والتصوير بالفيست والخوذة والبيادة كان صعب.. الحركة بالحاجات دي صعبة لأنها تقيلة جدا".

وشدد طلبة على أن المخرج بيتر ميمي كان يهتم بالنجوم الصاعدة ويعطيها حقها "هو إنسان فوق الوصف ومفيش كلام هيوفيه حقه، سواء على المستوى الشخصي أو العملي".

وأكد طلبة على أن كان يتوقع نجاح مسلسل الاختيار من المجهود الكبير الذي بُذل فيه، "كنت متوقع المسلسل ينجح ولكن مش النجاح اللي وصلنا له.. ده توفيق من عند ربنا، رد فعل الناس والجماهير كبير جدا".

الفنان الشاب إبراهيم طلبة شارك في مسلسل "كلبش 2" ومسلسل "الاختيار" وفيلم "حرب كرموز" وفيلم "دماغ شيطان"، وأعمال فنية أخرى.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد، وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.