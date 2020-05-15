الحلقة 21 من مسلسل فرصة تانية.. "خروج زياد من السجن"

بدأت الحلقة 21 من مسلسل فرصة تانية، بإثبات براءة "زياد" أحمد مجدي، من التهم المنسوبة له في قضية قتل "ريهام" آيتن عامر، بعد إدلاء شاهد العيان بأقواله في القضية.

وتحاول "مريم" هبة مجدي، الطلاق من "مدحت" دياب، ولكنه يرفض ذلك ويحاول تحسين علاقته بها ولكنها ترفض ذلك.

وتتوالى الأحداث ويمنع "زياد"، "ملك" ياسمين صبري من محاولاتها الاقتراب منه بعد اكتشافه أنها لم تفقد الذاكرة.

وتنتهى الحلقة بذهاب "زياد" إلى مقابر "ريهام" بعد شعوره بتأنيب الضمير تجاهها وأنه كان السبب في وفاتها.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، أيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.