خبير صحة مهنية: يجب وضع كابينة بكل المولات.. وتعقيم الملابس بشكل دوري

قال الدكتور طلعت بهلول، خبير السلامة والصحة المهنية، إن الفترة المقبلة، ستشهد تزاحم على الملابس من المواطنين، ويجب على كل المواطنين، ارتداء كمامة للحفاظ على النفس والغير من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف "بهلول"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، يجب على كل المولات، وضع كابينة تعقيم، مع منع دخول أيا من الأشخاص المول بدون ارتداء كمامة: "لازم الشخص اللي واقف على باب المحل، يكون معاه مطهر للزبائن القادمين إليه".

وأوضح: أنه يجب تعقيم المولات بشكل يومي ومتكرر، أما بالنسبة للملابس، يجب تعقيمها بمواد معقمة ليس الكلور: "لازم الكل ياخد باله، فيروس كورونا بيتنقل من خلال الملابس".