الأسنان: تفويض هيئة المكتب لإدارة شؤون النقابة لحين إجراء انتخابات

اتخذ مجلس نقابة أطباء الأسنان الأخير، قرارا في مقترح الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، بتفويض هيئة مكتب النقابة، فى إدارة شؤون النقابة، لحين إجراء انتخابات مجلس النقابة، التي تم تأجيلها بسبب الظروف الطارئة، نظرا لتداعيات فيروس كورونا.

كما قرر مجلس نقابة أطباء الأسنان، واتحاد نقابات المهن الطبية، صرف مبلغ عشرين ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو ( بشرى– أسنان– صيدلى– بيطرى) يصاب بكورونا، شريطة ان يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل.

وصرف مبلغ خمسون ألف جنيه، من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو (بشرى– أسنان– صيدلى– بيطرى)، يستشهد بسبب كورونا، شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية.

كما ووافق مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، على إهداء بوابة تطهير على مدخل اتحاد المهن الطبية، إلى اتحاد المهن الطبية، ليستفيد بها كل المترددين على مبنى الاتحاد ونقاباته الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين".