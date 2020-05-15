عزل بني سويف يستقبل 28 حالة جديدة مصابة بكورونا بينهم 6 أطفال

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بمحافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، استقبال 28 حالة إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم من محافظة الفيوم، بينهم 6 أطفال، ليصل إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى إلى 170 حالة حتى اليوم.

واستقبل مستشفى العزل المصابين الذين تم مرورهم على بوابة التعقيم قبل دخول المستشفى وتسكينهم في الغرف المخصصة لهم.

وكان مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، أعلن مساء أمس الخميس، تعافي وخروج 3 حالات جديدة من المستشفى، لأسرة مكونة من زوجين وابنتهما 5 سنوات، من محافظة الفيوم، تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، لترتفع أعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى إلى 13 حالة.

من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور محمود حسين وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فى بيان سابق المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.

وأكد محافظ بني سويف على أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا وتبذل كل مافي وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف له الأولوية في المحافظة.