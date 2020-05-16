إيران تحكم على أكاديمية فرنسية بالسجن 6 سنوات

قال محامي الأكاديمية الفرنسية الإيرانية الأصل فاريبا عادلخاه، اليوم، إن إيران قضت بسجن موكلته ست سنوات في تهم تتعلق بالأمن القومي.

وقال المحامي سعيد دهقان، إن المحكمة حكمت عليها بست سنوات، إنه سيطعن في الحكم، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأضاف: "الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التجمهر والتآمر ضد الأمن القومي الإيراني، وحُكم عليها أيضا بالسجن عاما لنشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية".

وكان المحامي قال لـ"رويترز" في مارس، إن إيران أسقطت عن موكلته اتهامات بالتجسس في يناير كانون الثاني لكنها ظلت في السجن لاتهامات أخرى تتعلق بالأمن.

كانت إيران رفضت دعوة وجهتها فرنسا للإفراج عن عادلخاه، عالمة الأنثروبولوجيا البالغة من العمر 60 عاما والمحتجزة منذ يونيو2019، قائلة إن الطلب يُعد تدخلا في شؤونها الداخلية. ولا تعترف طهران بالجنسية المزدوجة.

وفي مارس أفرجت إيران عن الأكاديمي الفرنسي رولان مارشال، رفيق عادلخاه الذي احتجزته معها، وذلك بعدما أفرجت فرنسا عن المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كان محبوسا بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية على طهران.

كانت محكمة فرنسية وافقت في مايو 2019 على تسليم روح الله نجاد للولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بمحاولة استيراد تكنولوجيا أمريكية لأغراض عسكرية بالنيابة عن شركة إيرانية قال مسؤولون أمريكيون إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.