الجزار يحيي عمال مشروعات "المنصورة الجديدة": إنجازاتكم سيذكرها التاريخ

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولتهم بمدينة دمياط الجديدة، بتفقد مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، والذى يجرى به تنفيذ 2188 وحدة سكنية (87 عمارة)، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 1056 وحدة سكنية (44 عمارة).

وخلال تفقده للمشروعات المختلفة، اطمأن "الجزار"، على التزام العاملين بجميع مواقع العمل، بالإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحتهم وسلامتهم، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشكر الجزار جميع العاملين بالمشروعات المختلفة على جهودهم المبذولة فى هذه المرحلة، قائلا: "أنتم بجهودكم تبنون مصر، فى مرحلة دقيقة من عمر الأوطان، وسيذكر التاريخ ما تسطرونه من إنجازات في كل محافظات مصر".