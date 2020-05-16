الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا.. و12 حالة شفاء

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 12 حالة تعاف في رام الله وضواحي القدس.

وقالت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، إن 10 حالات شفاء سجلت في محافظة رام الله والبيرة وحالتين في ضواحي القدس مشيرة إلى تعافي جميع المصابين الذين كانوا في مركز (هوجو تشافيز" في بلدة ترمسعيا بالضفة الغربية.

وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة مستقرة حيث لا يوجد أي حالة في غرف العناية المركزة.

وأضافت: "لليوم التاسع على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية باستثناء مدينة القدس".

وأشارت إلى أن عدد الإصابات يستقر عند 554 إصابة موضحة أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 443 حالة أي بنسبة 80 في المئة من مجمل الإصابات المسجلة.وبينت الوزيرة كيلة ان الطب الوقائي في محافظات الضفة الغربية جمع 1000 عينة عشوائية لإجراء الفحص الخاص بالفيروس وتبين أن جميع نتائجها سلبية.

وذكرت أن هذه العينات جرى جمعها من العمال العائدين من داخل الخط الأخضر يومي 14 و15 من الشهر الجاري للتأكد من سلامتهم.

وتابعت أن طواقم الطب الوقائي تقوم بقياس درجات الحرارة للعمال العائدين وأخذ عينات عشوائية منهم.