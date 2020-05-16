الأرصاد: استمرار موجة التقلبات.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة غدا

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الأحد، شديدة الحرارة نهارا، معتدلة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وأن تكون لطيفة خلال ساعات الليل، يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا، على السواحل الشمالية لطيف خلال ساعات الليل يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، كما توقع الخبراء أن يشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، يصاحبه سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية تصل لحد السيول على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وتشهد محافظات الصعيد طقسا شديد الحرارة خلال النهار معتدل خلال ساعات الليل، يصاحبه سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة والوجه البحري 42 للعظمى و25 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون 33 للعظمى والصغرى 21، وشمال الصعيد تكون 43 للعظمى والصغرى 26، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، تنتهي بحلول الثامن عشر من مايو الجاري، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا، مع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.

وأوضحت الهيئة خلال بيان لها أنه من المتوقع أن، تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري غدا الأحد وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدي أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأكدت الهيئة على أنه من المنتظر أن تتعرض القاهرة الكبرى لموجة شديدة الحرارة حتى 18 من مايو الجاري، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مشيرة إلى أنه اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، وحتى الإثنين 18 مايو، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على بعض الطرق والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة.