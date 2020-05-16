التضامن: استمرار الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية حتى نهاية 2020

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع صندوق تحيا مصر وكل منظمات العمل المجتمعي أسهموا في الحد من تدعيات أزمة كورونا المستجد على الأسر الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنتظمة، وذلك بإطلاق 3 قوافل إنسانية خلال شهر رمضان.

وأضافت خلال كلمتها، أن القوافل الغذائية لم تتوقف بعد رمضان وتم الاتفاق مع صندوق تحيا مصر بالاستمرار في الدعم الغذائي حتى نهاية ديسمبر 2020 حتى نضمن أن الأسر لن تتعثر، إضافة إلى الدعم النقدي الذي تم تخصيصه من تكافل وكرامة وزيادة عدد الأسر إلى 160 ألف أسرة، إضافة إلى ما يتم حصره مع الجمعيات الأهلية.

وأكدت أن الوزارة بصدد الإعداد لقاعدة بيانات قومية تضم الأسر التي تدعمها الجمعيات بالرقم القومي حتى تصبح هناك قاعدة بيانات واحدة فقط على مستوى الجمهورية تشمل جميع الأسر.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية في المنطقة.