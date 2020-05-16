توريد 592 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتي اليوم بلغت (592849) طنا و(684) كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (10501) طنا و(545) كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (582348) طنا و(139) كيلو قمح.

وقال المحافظ، إنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمنتجين.