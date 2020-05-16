تنفيذ 29 مشروع طرق وكباري بملياري جنيه في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق، أعمال رصف مدخل مدينة أبو حماد بطول 2.5 كيلو مترًا، وبتكلفة 11 مليون و536 ألف جنيهًا.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري تنفيذ 29 مشروعًا بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظه بطول 253 كيلو مترًا، وبتكلفة مليار و729 ألف جنيه، للوصول إلى بنية تحتيى سليمة، ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية، والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال بالجدول الزمني المحدد، للانتهاء من كافة الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد.

وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا، والتأكد من ارتداء العمال للكمامات الواقية خلال أوقات العمل، إضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة، حفاظًا على صحة وسلامة العاملين.

ووجه محافظ الشرقية مدير مديريه الطرق بالتنسيق مع وكيل وزاره الصحة، لإجراء الكشف الحراري علي جميع العاملين بمشروعات الرصف في مواقع عملهم، مع اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

‏من جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق، أن نسبة تنفيذ أعمال رصف مدخل مدينة أبو حماد وصلت إلى 85%، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال خلال العام الجاري، وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات.