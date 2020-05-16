جمعة: قصة قارون حدثت في الفيوم.. وكثير من بني إسرائيل الآن ملحدون

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن قارون موجود في الواقع التراثي المصري فهناك بحيرة قارون، وهناك مكان حدثت فيه أحداث قصته الشهيرة وهو محافظة الفيوم، وكان قارون يمثل شخصية الغني، ولكن يمثل أيضا شخصية الظالم الباغي المفتري.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن سيدنا موسى –عليه السلام- اشتكى لسيدنا محمد –صلى الله عليه وسلم- في ليلة الإسراء والمعراج من بني إسرائيل أنهم اتعبوه ولذا كان دائما ما يقول في كل مناسبة: "نحن أولى بموسى منهم".

وأوضح أن بني إسرائيل تحتاج لدراسة للتعامل معهم، مضيفا أن كثير من بني إسرائيل الآن ملحدون، وإن كان هناك طوائف متدينة، إلا أن هناك الصهيونية التي تحدث ضجة عالمية بإيذائهم الناس، معقبا: "نحن لا نتحدث عن اليهودية ولا عن نسل بني إسرائيل، وإنما عن من انحرف وجعل عنوانه ديانة سيدنا موسى الكريمة ليخفي خلفها إفساده في الأرض".