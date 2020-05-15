علي جمعة: السامري "تربية جبريل".. وأصيب بالجرب بعد واقعة "العجل"

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السامري صاحب واقعة العجل الشهيرة، أصيب بالجرب، وأصبح الناس يتجنبون لمسه، كما صار يتأذى من أي لمسة له.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، على القناة الأولى، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، أنه قُتل مع من قُتل، في واقعة قتل بني إسرائيل أنفسهم: "ضيع نفسهم، وهذه القصة تثبت أن الرب رب والعبد عبد، ومهما ترقى الإنسان في درجات الترقي، فإنه على خطر عظيم إذا عصى الله".

وأشار، إلى أن السامري كان تربية كبير الملائكة جبريل وعصى مثلما عصى إبليس وهو في الحضرة الربانية وطُرد ولُعن على إثر عصيانه.

وحول مشهد الاعتذار، قال إن 70 رجلًا من خيار بني إسرائيل ذهبوا إلى موسى، وقالوا لهم إنهم لن يؤمنوا حتى يروا الله، فأخذتكم الصاعقة، وبعثهم الله من بعد موتهم.