علي جمعة: طلب موسى رؤية الله ليس ذنبا ولكنه طلب للمزيد

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن طلب النبي موسى عليه السلام، رؤية الله ليس ذنبًا، ولكنه نوع من أنواع طلب المزيد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، على القناة الأولى، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن موسى بعدما طلب من الله أن يسمح له برؤيته عندما كان في حضرة 70 من قومهم، صعق ومات الـ70 شخصا، ثم بعثهم الله.

وتابع: "بعدما رجعوا كونوا كومبوند أو تجمع، وفرقهم الله على 12 سبطًا، وحدثت في خضم الحياة حادث قتل، كان هناك رجلًا غنيًا، قتله أحد أبنائه لكي يرثه، فشكى موسى الله، فتم ضرب القتيل بذيل البقرة، وقال المقتول إن من قتله هو ابنه، فعوقب الأخير".