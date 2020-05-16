علي جمعة: الله خسف بقارون الأرض لأنه نسب لنفسه الحول والقوة

قال الشيخ الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يدْخُلُ الجنَّةَ أحدٌ في قَلبهِ مِثْقالُ حبَّةِ خَرْدلٍ مِن كِبْرياءَ"، وقارون كان مليء بالكبر، والكبر يغضب الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو المتكبر ويقول: "الكبرياءُ رِدائِي، فمَنْ نازعَنِي في رِدائِي قَصَمْتُهُ".

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن قارون كان غبي في التعامل، والله سبحانه وتعالى قال عنه: "فَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ".

وأوضح مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إلى أن الله خسف بقارون الأرض لأنه متكبر وباغي ولم يقم بحق المال الذي رزقه الله، ونسب لنفسه الحول والقوة، وكأنه يرى نفسه إلها.