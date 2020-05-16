علي جمعة: قارون عَبد الله 40 سنة في خلوة.. و"إبليس معجبهوش"

قال الشيخ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن قارون كان عاملًا لفرعون، وكان إذا أمره أن يشق على بني إسرائيل يوما، شق عليهم أسبوعا، وورد في بعض الروايات أن ما حدث لقارون كان فتنة وأنه عبد الله 40 سنة في خلوة.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل: "إبليس معجبوش أنه بيعبد ربنا كل الفترة دي بعتله 2 أو 3 من أبنائه وفشلوا معه، فذهب إليه بنفسه، وظل يغويه وتركه بعد أن فتحت عليه الدنيا وأتاه الله كنوز كثيرة".

وأوضح مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن مفاتيح خزائن كنوز قارون، كان لا يستطيع أحد حملها، وكان يتم إحضار 3 أو 4 عبيد أقوياء حتى يتمكنوا من حملها ولا يستطيعوا.