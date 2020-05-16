خبير سياسي: الدولة تضع المواطن البسيط في أولوياتها

قال دكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الدولة المصرية تضع المواطن المصري البسيط والمواطن المصري صاحب الدخل المحدود في أولوياتها على مستوى جانبين، موضحًا أن الجانب الأول هو تنموي، وهو ما تجسد في مبادرات متعلقة بدعم المشروعات الصغيرة، وجانب آخر وهو إنساني واجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج "الآن"، على شاشة "اكسترا نيوز"، أن مصر نفذت برنامجا اقتصاديا طموحا جدًا، كان لابد منه وله تداعيات اجتماعية تصدت له الدولة المصرية بالعديد من المبادرات، تحت مظلة صندوق تحيا مصر.

وتابع أن العالم كله يمر بأزمة كبيرة جدًا، نتيجة أزمة كورونا، ولهذا يحتاج المواطنون الأكثر احتياجًا إلى معاملة خاصة، مشيرًا إلى أن مبادرات صندوق تحيا مصر تتسم بالمرونة، السرعة، الشفافية، والفاعلية الشديدة وبالتالي تستطيع الوصول إلى المواطن المستحق للدعم، وذلك من خلال قواعد البيانات.