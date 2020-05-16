عزل المدينة الجامعية بالمنصورة يستقبل 44 عالقا قادمين من الكويت

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بالدقهلية، اليوم، استقبال 44 مصريًا من العالقين بالكويت بعزل المدينة الجامعية بالمنصورة.

وقال "مكي"، في تصريح صحفي، إن دور الجيش الأبيض بالدقهلية والفرق الطبية لم يقتصر على خدمة المرضى من فيروس كورونا والتقصي والعزل والعلاج فقط، وإنما امتد لخدمة أبناء الوطن القادمين من الخارج والعالقين بالدول العربية والأجنبية.

وأضاف أنه فور تلقي التعليمات بالاستعداد، قامت الفرق الطبية بالنفير، ما بين تجهيز الأسرة وفرشها، وما بين تجهيز السحور للضيوف، وكذلك المسحات لعمل التحاليل وتقديم العلاج اللازم.

وقدم وكيل وزارة الصحة، الشكر للفرق الطبية على مواصلتهم العمل ليلاً ونهارًا، والعمل على خدمة أبناء مصرنا الحبيبة حسب التكليفات التى توكل إليها، ووجه الشكر لرجال المجتمع المدني بالدقهلية والجمعيات التى تقف معنا فى هذه المحن، داعيًا الله أن يجعل جزاء صنيعهم فى ميزان حسناتهم.