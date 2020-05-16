الحلقة 23.. قتل الشيخ السيناوي بعد مساعدة منسي والجيش يسعى للثأر

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل الاختيار محاولات البطل أحمد منسي، القصاص للشيخ حسان السيناوي، الذي أدلى لـ"منسي" بمعلومات عن مرتكب حادث استهداف الشهيد رامي حسنين.

وقتلت الجماعة الإرهابية، الشيخ السيناوي، رميا بالرصاص، لمساعدته للجيش، وأذاعت الجماعة فيديو قتله.

التقى شيخ شباب سيناء، مع منسي، في مقر الكتيبة، للتعاون معه في الأخذ بثأر الشيخ حسان.

وفي مشهد آخر، هرب أبو البراء المسؤول الإعلامي بالجماعة الإرهابية، للإدلاء بالمعلومات التي يعرفها عن الجماعة الإرهابية، ومكان اختبائهم لمساعدتهم على الثأر من الشهيد رامي حسنين.