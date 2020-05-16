أسامة الشيخ: أرفض التطبيع.. وزيارتي لإسرائيل كانت بسبب ابنتي

قال المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إنه يرفض التطبيع مع إسرائيل حتى يسترد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه على أرضه وتعود القدس عاصمة لدولة فلسطين، موضحًا أن زيارته لإسرائيل في السابق كانت لسبب إنساني بحت.

وأضاف "الشيخ"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة " القاهرة والناس"، أن ابنته كانت تعمل دبلوماسية في الخارجة المصرية وتمثل مصر في رام الله، وكانت أول عنصر نسائي يعمل في "رام الله" وسط التظاهرات التي هناك، "ابنتي عملت في رام الله أكثر من سنتين، ولكن بعد عام ونصف قمت أنا وزوجتي بزياراتها".

وأكد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، أن هذه الزيارة تمت عن طريق الأجهزة الأمنية المصرية وتحت رعايتها، "من ساعة ما جات لي التأشيرة وحتى خروجي لمطار القاهرة كنت في معية الأجهزة المصرية، والزيارة كانت عشان أشوف بنتي وأطمن عليها".