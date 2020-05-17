المدن الجامعية بأسيوط تستعد لاستقبال 650 عالقا عائدين من الخارج

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالجهود التي تبذلها جامعة أسيوط من أجل المساهمة في دعم خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بين المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ أسيوط بقطاع المدن الجامعية بجامعة أسيوط، حيث رافقه الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، ومحمد بشير رئيس حى غرب، وعرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية، والدكتور محمد بدر مدير عام قطاع المدن الجامعية طلبة.

وأكد محافظ أسيوط على التعاون القائم بين الجهاز التنفيذي وإدارة الجامعة، في ظل حرصه على توفير كافة سبل الدعم اللازم للجامعة وتذليل أي عقابات يمكن أن تواجهها في أي من قطاعاتها المختلفة.

وأعلن رئيس جامعة أسيوط الإنتهاء من تجهيز 3 مبان من المدن الجامعية استعدادًا لاستقبال المصريين العائدين من الخارج ، بطاقة استيعابية 650 فردًا كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أنه جاري استكمال فرش وتجهيز عدد من المباني الأخرى، حتى تتسع الطاقة الاستيعابية لألف مصري عائدين من الخارج.

وأوضح الدكتور طارق الجمال، أن المرحلة الأولى من التجهيزات تشمل مبنى "أ" بطاقة 100 سرير، ومبنى "ز" بطاقة 160 سريرًا، ومبنى "د" بطاقة 390 سريرًا، مشيرًا إلى أن هذه المباني شهدت إنهاء أعمال الصيانة ورفع كفاءة بنيتها التحتية، كما تم فرش كافة الغرف بمراتب ووسادات جديدة وكذلك تغطيتها جميعاً بفرش جديد، فضلًا عن تزويد كافة الغرف بمراوح ومد شبكات "واي فاي" للمباني المستهدفة للإقامة.