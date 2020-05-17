بعد تأجيلها أسبوعين.. 10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين.

وأكد خلال اجتماع الهيئة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أنّ التأجيل يأتي ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأعلن شوقي، العديد من النقاط التفصيلية المهمة بآليات أداء الامتحانات والتي حددها في النقاط الآتية: