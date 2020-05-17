بعد تأجيلها أسبوعين.. 10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة
كتب:
محمود عبدالرحمن
03:01 م | الأحد 17 مايو 2020
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين.
وأكد خلال اجتماع الهيئة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أنّ التأجيل يأتي ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
وأعلن شوقي، العديد من النقاط التفصيلية المهمة بآليات أداء الامتحانات والتي حددها في النقاط الآتية:
- تبدأ امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو بدلا من 7 يونيو.
- إعلان الجدول النهائي للامتحانات خلال 48 ساعة.
- 153 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة تحت إشراف 160 ألف مراقب وملاحظ ومشرف إداري في 56 ألف لجنة سير.
- 14 طالب وطالب في كل لجنة امتحانية للحفاظ على التباعد.
- زيادة مقرات تقدير ورصد الدرجات للحفاظ على المسافات الآمنة واجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
- بدء الامتحان في الساعة 10 صباحا بدلا من 9 لزيادة الفترة الزمنية المخصصة لتعقيم الطلاب.
- الطالب الذي يصل إلى اللجنة الامتحانية بعد الساعة 9 صباحا يعتبر راسبا في المادة.
- تنطبق ذات الشروط والإجراءات الوقائية على طلاب مدارس المتفوقين stem.
- تأجيل "التشعيب"، واستمرار تطبيق الأفرع الثلاثة "علمي علوم، علمي رياضة، أدبي" على طلاب الثانوية العامة العام المقبل.
- إذا تعرض الطالب لأزمة صحية، أو ظهرت عليه أي أعراض خاصة بالاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يُعرض الأمر على المشرف الطبي، وإذا قرر عدم القدرة على أداء الامتحان، يمكنه دخول الدور الثاني بـ"الدرجة الفعلية".