حال الغياب.. 4 حالات تُعاد فيها امتحانات الثانوية بالدرجة الكاملة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ هناك عدد من الحالات التي يحق فيها لطالب الثانوية العامة إعادة الامتحان بـ"الدرجة الفعلية" الكلية، وليست نصف الدرجة كما كان يحدث في السنوات الماضية حتى ولو تغيب عن حضور الامتحانات.

وأشار خلال اجتماع الهيئة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين، لتبدأ في 21 يونيو بدلا من 7 يونيو كما كان مقررا لها في وقت سابق، مضيفا أنّ الحالات التي ستُعاد امتحاناتها بالدرجة الكاملة جاءت كالتالي: