حال الغياب.. 4 حالات تُعاد فيها امتحانات الثانوية بالدرجة الكاملة
كتب:
محمود عبدالرحمن
03:19 م | الأحد 17 مايو 2020
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ هناك عدد من الحالات التي يحق فيها لطالب الثانوية العامة إعادة الامتحان بـ"الدرجة الفعلية" الكلية، وليست نصف الدرجة كما كان يحدث في السنوات الماضية حتى ولو تغيب عن حضور الامتحانات.
وأشار خلال اجتماع الهيئة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، إلى تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين، لتبدأ في 21 يونيو بدلا من 7 يونيو كما كان مقررا لها في وقت سابق، مضيفا أنّ الحالات التي ستُعاد امتحاناتها بالدرجة الكاملة جاءت كالتالي:
- الطالب المصاب بمرض مزمن ولديه من التقارير الطبية ما يثبت ذلك، يمكنه التوجه إلى اللجنة الطبية المختصة وتأجيل امتحاناته للدور الثاني أو العام التالي، وفي الحالتين من حقه الامتحان في الدرجة الفعلية الكاملة وليس نصف الدرجة.
- الطالب الصحيح بدنيا، وظهرت عليه أعراض مشابهة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، يُعرض الأمر على المشرف الصحي، وإذا أقر تعبه، يكون من حقه إعادة الامتحان بالدرجة الكاملة.
- الطالب العائد من الحجر الصحي أو المنزلي أو مخالط لأحد المصابين، يُعاد امتحانه في الدور الثاني بالدرجة الكاملة.
- الطالب غير المطمئن لإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويخشى على نفسه من الإصابة، يمكنه تأجيل الامتحانات للعام القادم على أن يتم احتسابها له كتجربة أولى بدرجة كاملة.