طقس الإثنين شديد الحرارة نهارا وأمطار متوسطة شمال وجنوب الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.

وعلى السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا.

وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلا.

ويكون هناك أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبا) قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة من اليوم.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 41 25

الإسكندرية 34 23

وادي النطرون 42 24

طنطا 40 24

شبين الكوم 40 24

دمنهور 37 23

بلطيم 34 24

مطروح 30 20

السلوم 35 22

سيوة 42 22

بورسعيد 31 24

دمياط 33 24

الزقازيق 41 25

المنصورة 40 24

الإسماعيلية 42 23

السويس 41 24

العريش 34 23

رفح 33 22

راس سدر 41 25

نخل 40 20

نويبع 41 27

طابا 39 26

كاترين 33 20

الطور 40 27

شرم الشيخ 40 28

الغردقة 40 27

مرسى علم 39 27

الفيوم 42 24

بنى سويف 42 24

المنيا 42 24

أسيوط 43 25

سوهاج 43 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية

مكة المكرمة 42 30

المدينة 41 26

الرياض 40 26

المنامة 35 27

أبوظبي 39 28

الدوحة 36 26

الكويت 41 27

دمشق 38 20

بيروت 31 24

عمان 37 23

القدس 36 25

غزة 34 24

بغداد 42 24

مسقط 35 30

صنعاء 28 13

الخرطوم 38 28

طرابلس 27 18

تونس 25 12

الجزائر 18 14

الرباط 25 14