الطقس اليوم الأحد 17-5-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم، الأحد، إذ يسود طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا نهارًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون مائل للحرارة، والرياح معتدلة نهارًا، لطف ليلًا على السواحل الشمالية.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن على شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء نهارًا، معتدل ليلًا، ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة وخفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة من اليوم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، كذلك على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك (تشمل الأجزاء الساحلية منها) تمتد الى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل.

الطقس في الأردن

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9- 10) درجات مئوية، الأجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية وحارة جداً في باقي المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والفرصة مهيأه في ساعات المساء لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.