محافظ قنا يتوجه للمستشفى الجامعي لمتابعة إجراء جراحة طفلة

في استجابة فورية لشكوى إحدى المواطنات بمدينة قنا بشأن إجراء عملية جراحية لابنتها، انتقل اللواء اشرف الداودي محافظ قنا إلى مستشفى قنا الجامعي بعد استقباله لها بمقر مكتبه صباح اليوم خلال اللقاء اليومي لبحث شكاوى وطلبات المواطنين وقد قرر المحافظ مرافقتها إلى المستشفى لطمأنتها وللتأكد من الإجراءات التي تتخذها المستشفى بشان ابنتها.

وأمر المحافظ بتوفير سيارة للمواطنة لنقلها إلى مقر إقامتها بعد إنهاء الفحوصات اللازمة لطفلتها موصيا الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملتها وتوفير كافة سبل الراحة لها أثناء حصولها على الخدمة الطبية لابنتها.

وكان قد استعرض اللواء اشرف الداودي محافظ قنا صباح اليوم بمقر مكتبه عددا من الطلبات المقدمة من المواطنين التي قام بمناقشتها معهم لوقوف علي اسبابها وتقديم الحلول المناسبة لها وذلك في إطار سياسية الباب المفتوح التي تتبنها المحافظة في تلقي أي من شكاوي المواطنين عبر مجموعة من الوسائل التي تُتيحها المحافظة والتي يأتي علي رائسها مقابلة محافظ الاقليم للمواطنين بمقر مكتبه.