التفاصيل الكاملة لخطة تأمين امتحانات وتطهير لجان الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم 21 يونيو، وهو ما يعني أنَّه جرى تأجيلها أسبوعين عن الموعد المعلن سابقًا، لأكثر من سبب أبرزها سلامة الطلاب ولإحكام التأمين والتطهير قبل بدء الامتحانات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد طلبة الثانوية العامة 652289 طالبا، مشيرا إلى أن أعداد المشرفين والإداريين 168495 شخصا، وبلغت أعداد اللجان الأساسية 2212، وعدد اللجان الفرعية56591 لجنة.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد الكنترولات بلغت 49، أعداد الإداريين 5800، وأعداد المقدرين 23424.

كما حددت عدد أيام عمل اللجان 10 أيام، وعدد أيام عمل الكنترولات 150 يوما.

خطة التأمين والتطهير لامتحانات الثانوية العامة

ـ تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا بدلا من 20 طالبا، للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.

ـ فتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة.

ـ تعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحا.

ـ مسافات بينية بين المقاعد المخصصة لجلوس الطلاب والتهوية الجيدة للفصل.

ـ الإعلان عن طرق الوقاية والأمور الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة من خلال الملصقات، توزيع الكمامات.

خطة تأمين طلاب الثانوية العامة

ـ دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد 2 متر، اعتبارا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة.

ـ توزيع الكمامات على الطلاب، إجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.

ـ الكشف عن أجهزة المحمول.

تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة

ـ تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدأ الامتحانات.

ـ تعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية، بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

ـ السماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف في ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس.

ـ قبل دخول اللجنة الفرعية يقوم الملاحظ بالتأكد من أن الطالب قام بتعقيم يديه ولبس الكمامة بطريقة صحيحة.

ـ في حال التأكد من عدم الملائمة الصحية يتم طلب سيارة الاسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت في محضر باللجنة.

أحكام الثانوية العامة

ـ تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة.

ـ السماح بدخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية للطالب الذى يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي.

ـ في حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على "المسؤول الصحي" لتحديد خروجه أو بقائه في اللجنة وفقا للتقرير الطبي، في حال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى.

ـ الطالب الذى يتأخر عن الساعة التاسعة لا يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائبا.

ـ السماح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان نظرا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) بدخول امتحان الدور الثاني ويعتبر لهم امتحان دور أول ويسمح لهم ـ في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول امتحان دور ثان يحدد موعده لاحقا.

ـ تعقد الامتحانات العامة بعد قرار الدولة بعودة الحياة الطبيعية.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الصحة والسكان لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة سير، توفير سيارة إسعاف بكل مقر تقدير، على أن يكون الكنترول مقر تجمع لسيارات الإسعاف تحسبا لأي حالة مرضية طارئة.

كما خاطبت وزارة التنمية المحلية بالتوجيه للسادة المحافظين لتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات بكل محافظة، برئاسة السيد المحافظ المختص، أو من يفوضه، وعضوية كل من:

ـ المستشار العسكري بالمحافظة.

- مدير مديرية التربية والتعليم (أو من ينوب عنه).

- مدير مديرية الأمن بالمحافظة (أو من ينوب عنه).

- مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم.

- مدير عام إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم.

وكان وزير التربية والتعليم أعلن تغيير موعد بداية الامتحانات إلى 21 يونيو 2020، ويسمح للطالب أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو التأجيل للعام القادم على أن يعامل كأنه أول محاولة.