ضمن"نتشارك..هنعدي الأزمة"..توزيع 26 ألف كرتونة رمضان في17قرية بالمنيا

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انطلاق قافلة توزيع مواد غذائية ضمن مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" والمخصصة لـ17قرية ضمن قرى مبادرة حياة كريمة، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ضمت القافلة التي انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة، 15 شاحنة تحمل 26 ألف كرتونة مواد غذائية و15 طن دواجن، وتأتى ضمن أكبر القوافل للمساعدات الإنسانية، والتي يقدمها صندوق تحيا مصر لـ 16 محافظة.

شارك في الفاعليات دكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الحافظ منسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة، وممثلي مصر الخير والأورمان والهيئة القبطية الإنجيلية وبنك الطعام ومؤسسة راعي مصر.

وأكد المحافظ، على دعم الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع أبنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات المستحقة، وخاصة دعم الأسر الأكثر احتياجا والعمالة الموسمية ومحدودي الدخل.

وأشاد المحافظ، بجهود مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا دعمه وتشجيعه لكافة الأنشطة التي من شأنها المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين ورفع كاهل العناء عنهم، مشيرا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات لتقديم يد العون والمساعدة لأبناء الوطن، وخاصة في مثل تلك الظروف التي يمر بها الوطن.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح إن الهدف الرئيسي من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" هو توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن عدد الأسر بكل محافظة وذلك تنسيقا مع وزارة التضامن الاجتماعي، مضيفا أن قوافل المبادرة تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص.

وأوضح "عبد الفتاح" أنه تم مراجعة قواعد بيانات المستحقين بكل محافظة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وسيتم توزيع المواد الغذائية تحت إشراف المحافظين لضمان وصولها لمستحقيها.

وأشار إلي أن قوافل المرحلة الثالثة من المبادرة وصلت إلى 300 ألف أسرة أولى بالرعاية في 300 قرية هي الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد إطلاق صندوق تحيا مصر، أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، وهى المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتستهدف القافلة الوصول إلى 300 قرية من القرى الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 16 محافظة، هي: أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، والفيوم، ومطروح، والأقصر، والغربية، والقليوبية، والوادي الجديد، والشرقية، والدقهلية، والجيزة.