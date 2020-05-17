الحلقة 24 من ر"جالة البيت".. تيمون وبومبا يتنافسان على الخادمة الجديدة

تنافس كل من تيمون وبومبا، والذي يجسد دورهما كلا من الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني على الفوز بقلب الخادمة الجديدة خلال أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل رجالة البيت.

وتبدأ أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل رجالة البيت، بأن تقوم زوجة "بومبا" "تونة" والتي تجسد دورها الفنانة ويزو بعمل حادثة تؤدي إلى جلوسها في المنزل، وهو ما يؤدي إلى جلب خادمة جديدة من أجل أن تساعد في إنجاز مهام المنزل وتلبية احتياجاته.

يتفاجئ "تيمون وبومبا" بأن الخادمة الجديدة جميلة جدا وقادمة من ليتوانيا ويبدأون في التنافس على الفوز بها من خلال إغرائها بالمال وأشياء أخرى من المغريات في عدد من المشاهد الكوميدية المختلفة.

مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، آيتن عامر، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.