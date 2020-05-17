إزالة مخالفات بناء ورفع 140 طن مخلفات بحي أول طنطا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، شن حملات إزالة للعقارات المخالفة بحي أول طنطا، حيث تم إزالة حجرتين بسطح إحدي العقارات مقامة بدون ترخيص بمساحه 50 م ، وازالة دور خامس علوي وسادس علوي بمساحة 240 م بشارع عزيز فهمي مع طه الحكيم.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أكد على استمرار حملات إزالة المباني العشوائية المخالفة وتعديات المواطنين على أملاك الدولة والاراضي الزراعية مع تحويل جميع المخالفات للنيابة العسكرية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء .

وقال عادل داوود رئيس حي أول طنطا، أنه تم شن حملة نظافة كبرى بمشاركة نواب رئيس الحي لرفع كافة التراكمات والمخلفات بالعجيزي، وتم رفع 140 طن مخلفات تاريخية، مشيراً إلى انه جارى استكمال رفع أكوام القمامة وتراكمات مواد البناء والمخلفات المتنوعة بالإضافة الى إزالة كافة الاشغالات والتعديات.