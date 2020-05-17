مدبولي: فرض عقوبات على عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة قريبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّه جرى التوافق، وفقًا لتوجهات دول العالم، أنَّه بعد عودة الحياة يوم 30 مايو، ستكون هناك بعض الإجراءات التي يجب أن يتعايش المواطن معها.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي: أنَّ "أهم إجراء هو ارتداء الكمامة عند التواجد في أماكن عامة أو تكدسات وهو إجبار، والقرار سيعلن بالعقوبات الخاصة به، وهو ما سينطبق على مثل المنشآت الحكومية وأحد أفرع البنوك، وسيكون ارتداء الكمامة شرط لدخول هذه الأماكن".

وتابع أنَّه سيجرى تطبيق هذا الإجراء على وسائل النقل الجماعي فيما يخص مترو الأنفاق، القطارات، أتوبيسات النقل العام، وحتى وسائل النقل الجماعي الخاصة.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.