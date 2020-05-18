"المنشآت السياحية" عن تضررها من كورونا: مش هنقدر نتحمل أكتر من كده

أكد هشام وهبة عضو غرفة المنشآت السياحية، أن المنشآت تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة الغلق، الناجم عن أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال وهبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر عبر شاشة اكسترا نيوز: "ولدينا 1400 منشأة، وعدد المنشآت التي تعمل لا تتخطى 10%، وكلنا قافلين ومتحملين مرتبات طائلة دون أي دخل".

وتابع: "نتمنى نتساوى بمطاعم الفنادق ونفتح زيها، وكلنا نقدر نطبق الإجراءات الاحترازية، وسنمنع الشيشة والأوبن بوفيه، والعمالة الموجودة ستعمل بنحو 50%، كما أننا ملزمون بإجراء التحاليل وإتاحة المطهرات والكمامات".

وأردف: "هيبقى في تباعد بين كل منضدة مترين، وهنستخدم الأطباق والشوك والسكاكين أحادية الاستخدام، والمناضد ستعقم بعدما يستخدمها أي عمليل، والمطعم يعقم مرتين في اليوم أثناء تبديل الإجراءات، والمنشآت مش هتبقى قادرة تتحمل أكتر من كده، لازم يبقى في حلول، والوضع صعب".