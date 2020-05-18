وزير التعليم لأسر الطلاب: سنمنعكم من الوقوف أمام اللجان بقوة القانون

ناشد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أولياء الأمور بعدم التواجد تمامًا أمام اللجان سواء عند دخول طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم أو عند الخروج، وقال:"ممنوع منعا باتا تواجد أولياء الأمور، لا قبل الامتحانات أو بعده، لن نسمح بتواجدكم بقوة القانون".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، وفي حال اقتراب أولياء الأمور من المدارس أثناء فترة الامتحانات سيتم منعهم من قبل الداخلية، "الأمر مش اختياري، عشان كده نناشدهم بعدم الاقتراب من المدارس".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن ورق الأسئلة سيتم تعقيمه من أول واضعي الأسئلة وحتى الصناديق الخاصة بالأسئلة حتى تصل إلى يد الطلاب، وتابع:"فيه منظومة كبيرة جدًا تعمل في هذا الشأن سواء امتحانات الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، وكل خطوة تم عمل حسابها بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية ووزاريتي التنمية المحلية والداخلية".