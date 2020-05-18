الأرصاد توضح طقس وقفة وعيد الفطر: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

تمر مصر الآن بموجة جارة تنتهي يوم السبت المقبل، المتمم لشهر رمضان الكريم فلكيًا، والذي انخفضت فيه الحرارة بشكل ملحوظ.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، حالة الطقس خلال فترة عيد الفطر المبارك، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

حالة الطقس خلال فترة العيد

وتتوقع الأرصاد أن يسود يوم السبت المقبل طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما يكون الطقس حار ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

وتكون الرياح معتدلة إلى شديدة على بعض المناطق المتفرقة، وتكون مثيرة للأتربة على بعض الأماكن المكشوفة.

ووفقًا لتصريح الدكتورة إيمان شاكر لجريدة "الوطن" فأن طقس أيام عيد الفطر المبارك تنخفض خلالها درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، وتتزايد معدل تساقط الأمطار حتى نهاية الأسبوع، على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.