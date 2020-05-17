توقعات طقس 72 ساعة.. شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا وسيول على الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، ومن المتوقع أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، وعلى جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح من معتدلة تنشط أحيانا، وتتساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا، تصل لحد السيول على بعض المناطق بالصعيد.

أما يومي الثلاثاء والأربعاء فمن المتوقع أن يكون طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، على كافة أنحاء الجمهورية، وعلى جنوب وشمال الصعيد تكون الرياح من معتدلة إلى نشيطة، وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الأيام الـ 3 القادمة..

طقس الاثنين 18 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29.

طقس الثلاثاء 19 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 30.

طقس الأربعاء 20 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 30.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.