وزير التعليم للطلاب: التزموا بالكمامات.. كورونا مكمل معانا للسنة الجاية

ناشد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون امتحاناتهم بمواصلة ارتداء الكمامات طوال الوقت، "هتبقى شرط أساسي للتواجد في المؤسسات الحكومية فما بالك بالمدارس، لازم نتمرن كلنا على كده، لأن السنة الجاية للأسف هتفضل معانا كورونا لحد ما نلاقي مصل أو علاج، فده جزء من الاستعداد لما هو قادم".

وطالب "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، الطلاب وأولياء الأمور بالكف عن المطالبة بتأجيل الامتحانات أو إلغائها، "مفيش تأجيل تاني، يا ريت نتوقف عن الكلام، إحنا بنقول كل اللي عندنا بمنتهى الوضوح في كل مكان، ركزوا في المذاكرة بقي مش هنغير حاجة، انتهى الأمر".

وتابع : "اللي قولناه هو اللي هيتعمل، وهنلتزم به، ومن يجد أن حالته النفسية غير قادرة على دخول الامتحانات، يختاروا بديل تاني وهو تأجيل الامتحان للعام المقبل وهنحسبها ليهم أول محاولة، أما اللي عاوز يحضر السنة دي ومقتنع أن اللي عملناه معمول فده يحضر، والكلام ده ينطبق على الشهادة الثانوية والدبلومات الفنية".