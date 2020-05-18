وزير التعليم: نتائج امتحانات أولى وثانية ثانوي بعد إجازة العيد مباشرة

أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن سعادته البالغة بإتمام الامتحانات الإلكترونية بالكامل لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بجميع المواد، موضحًا أنه يتم تصحيحها الآن وسيتم إعلان نتائجها بعد إجازة العيد مباشرة، وشارك في الامتحانات مليون و200 ألف طالب من المنازل، ونسبة نجاح الطلاب في دخول المنصة لأداء الامتحان وصل لـ 99.5%.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الامتحانات الإلكترونية مرت بهدوء شديد رغم أن الامتحانات كانت عبر الشبكات وفي المنازل، موضحًا في الوقت ذاته أن الوزارة تسلمت أكثر من 15 مليون مشروع بحث من الطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي سواء بالتسليم الورقي بالمدارس أو إلكترونيا عبر منصة "إدمو".

وتابع: "اللي حصل عبر الفترة دي، إحنا مفيش طالب في مصر مخدش خدمة التعليمية وتم تقييمه عشان متضعش عليه السنة، عشان كده عاوزين الصورة تكتمل بعمل امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية، ومفيش طالب خسر السنة بسبب الوباء، الناس تقرا وتشوف وتبص حواليها، مش لازم نقارن نفسنا بالدول اللي متعملش فيها امتحانات ثانوية، ممكن نكون إحنا قدوة وهما اللي يعملوا زينا".