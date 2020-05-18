محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير وتجميل مدينة شبين الكوم

قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مساء أمس، بجولة ميدانية بمدينة شبين الكوم للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وتابع خلالها أعمال التطوير الجارية في المدينة، رافقه اللواء علاء رشاد السكرتير العام .

كما تفقد المحافظ أعمال تطويروتجميل مداخل المدن والميادين العامة وتركيب البلدورات المضيئة بنطاق حي شرق شبين الكوم لإعادة الرونق الجمالي للميادين وإضفاء مظهر حضاري وجمالي عليها، مشدداً على ضرورة استغلال فترة الحظر في سرعة إنهاء الأعمال. يأتى هذا في إطار الخطة الزمنية لتطوير وتجميل الميادين والحدائق بنطاق المحافظة .

وأكد المحافظ أنه يسعى جاهداً للنهوض بمنظومة النظافة وتحسين البيئة باعتبارهما أولى أولوياته منذ قدومه المحافظة لإعادة المنوفية إلى سابق عهدها، مؤكداً أن هناك خطة وضعت من قبل المحافظة لتجميل وتشجير مداخل مدينة شبين الكوم والكورنيش ورفع كفاءة الشوارع لإعادة الشكل الحضارى للمحافظة ومنع أسباب التلوث البيئي والبصري والحفاظ علي الصحة العامة.