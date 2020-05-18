محافظ المنوفية يوافق على غلق 8 عيادات خاصة غير مرخصة بالباجور وتلا

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق 5 عيادات لأمراض الباطنة والأطفال بناحية كفر الخضرة وكفر الغنايمة وبهناي بمركز الباجور ، وغلق 3 عيادات للنساء والتوليد والأطفال بناحية كفر ربيع بمركز تلا، لمخالفتها لاشتراطات الترخيص اللازمة.

ووجه المحافظ بإعادة تشغيل العيادات بعد الانتهاء من تقديم مستندات الترخيص، وتلافي المخالفات الواردة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية، والتي تضمنت مرور إدارة العلاج الحر علي المنشآت الطبية الخاصة لإدارتها النشاط بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.