شفاء 212 حالة إصابة بكورونا في المنوفية

كشف الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن شفاء 212 حالة من الحالات الايجابية من أبناء محافظة المنوفية والمصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه منذ بدء العمل بمركز اليونسكو كمستشفى عزل اعتبارا من 23 أبريل وحتى اليوم الأحد، تم استقبال 232 حالة وخروج 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للأطقم الطبية منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوجيه الأولوية الكاملة لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم هذه الفئة باعتبارها الصف الأول في مكافحة الفيروس وتقديرا لدورهم وتضحياتهم .

يذكر أنه تم تخصيص مركز اليونسكو بسرس الليان كمبنى للعزل بطاقة استيعابية 160 سريرا وكذا مستشفى الباجور كمستشفى عزل دعما للمنظومة الصحية في مواجهة فيروس كورونا.