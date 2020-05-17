شفاء 9 حالات جديدة بمستشفى قها للحجر الصحي

أعلنت مستشفى قها مقر العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا تعافي 9 حالات جديدة وخروجها من العزل ليرتفع إجمالي الحالات إلى 203 حالات شفاء بينهم طبيبين.

وقالت الدكتورة سعاد حتاته نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 203 شخصا اليوم، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

واضافت حتاته ان المستشفي لاتعاني من اي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.