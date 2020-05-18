وقف عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط لإعداده الأبحاث بدلا من الطلاب

أصدرالدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قرارا بوقف عضو هيئة تدريس بإحدى الكليات النظرية عن العمل لمدة شهر قابلة للتجديد، وإحالته للتحقيق وذلك لقيامه بإجراء أوراق بحثية بدلاً عن الطلاب بكليته .

وحذر رئيس جامعة أسيوط ، أن أي محاولة لخرق قرارات مجلس الجامعة أو المساس بالعملية التعليمية أو الخروج عن النظم واللوائح الجامعية سوف يقابلها إجراءات حاسمة ورادعة من إدارة الجامعة والتي لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على اسم الجامعة وحماية الطلاب والانحياز لصالح مستقبلهم .

وناشد "الجمال" طلاب الجامعة بمختلف الكليات بصفة عامة والكليات النظرية بصفة خاصة بعدم الانجراف وراء محاولات الغش والاستغلال من بعض المكتبات الخارجية أو حتى بعض المخالفين من داخل الجامعة، مطالبا بضرورة الإبلاغ عن أصحاب تلك المبادرات والتى من شأنها الإضرار بهم أولاً.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن كافة الأبحاث المقدمة كبديل لامتحانات نهاية العام سوف يتم قياس جودتها العلمية عن طريق برنامج الاقتباس وسيتم رفض أي بحث تتجاوز نسبة الاقتباس به 60% وإعلان الطلاب راسب في هذه المادة .