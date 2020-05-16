نيسان تطلق Kicks e-POWER الجديدة كليا في تايلاند

أطلقت شركة نيسان تايلاند، وهي الدولة الأولى التي تنتج تقنية "نيسان باور" بعد اليابان سيارة Kicks e-POWER الجديدة كليا، التي توفر استهلاك الطاقة وتتميز بأداء قوي وسريع.

النموذج المميز تم تصميمه لتلبية احتياجات الأفراد أو العائلات الشابة، التي تبحث عن التصميم الفريد والرحابة والتكنولوجيا المتطورة والوظائف الذكية وميزات الأمان المتقدمة بسعر مناسب.

وقال يوتاكا سانادا، رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس الإقليمي لشركة نيسان آسيا، إن إطلاق نيسان كيكس e-POWER الجديدة كليًا في تايلاند تجربة رائدة لنيسان تايلاند في محاولة لنشر السيارات الكهربائية هناك.