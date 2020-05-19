لمواجهة كورونا.. تكليفات التنمية المحلية للمحافظات أوقات الحظر

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك تعليمات من وزارة التنمية المحلية، إلى المحافظين بالتشديد على العاملين فى النظافة، باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات والقفازات، واتباع عملية التطهير والتعقيم أولا بأول، للحفاظ على سلامتهم.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وجه المحافظين وهيئات النظافة، بضرورة استغلال فترات الحظر من التاسعة مساءً، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لرفع جميع المخلفات، وتراكمات القمامة يوميا، خاصة مع دخول فترة عيد الفطر، داعيا إلى موافاة الوزارة، بتقرير يومي فى هذا الشأن.

وأشار قاسم، إلى أنه يتم استغلال فترة حظر التجوال وخلو الشوارع من المواطنين والسيارات، فى رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع، كما تم توجيه المحافظين أيضا، بالتنسيق مع مديرى الأمن، لاستمرار السماح لسيارات جمع ونقل المخلفات، للعمل أثناء فترات الحظر، وتنشيط دور وحدات التدخل السريع الخاصة بمنظومة النظافة، للمساهمة فى حل المشكلات الطارئة الخاصة بمنظومة النظافة، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة المخلفات، بمختلف مراحلها.