بالكمامة والتعقيم.. محافظ مطروح يكرم 11 أما مثالية

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، الأمهات المثاليات على مستوى محافظة مطروح، واللاتي وقع الاختيار عليهن من قبل وزارة التضامن الإجتماعي، وعددهن 4 أمهات.

كما كرم المحافظ الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، وعددهن 11 أمًا مثالية، وسط إجراءات مشدده للوقاية من كورونا، تمثلت في ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي.

ووجه المحافظ الشكر لجميع الأمهات على مستوى المحافظة لتعظيم دورهن فى المشاركة فى بناء المجتمع، مقدمًا التهنئة لجميع الأمهات الفائزات على اختيارهن كنموذج مشرف للتضحية فى مواجهة أعباء الحياة.

وأكد "شعيب"، أن الأمهات الفائزات على مستوى المحافظة وفق الضوابط والمعايير التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، هن عازة يوسف حامد جبريل التي فازت بالمركز الأول، تليها ثناء صلاح إبراهيم فياض، ثم هند إمام عبد الله سويفي، ثم أمينة أنور محمد الشافعي.

بينما ضمت قائمة الأمهات اللاتي وقع الاختيار عليهن على مستوى المحافظة من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، عصمت زكريا عطوة والتي فازات بالمركز الأول بالديوان العام، ووفاء محمود عبدالرحمن في المركز الثانى، ثم عفاف السيد حسنين عن مركز الحمام، وعيده على حمد عن مركز النجيلة، وتهاني عبده عبدالغني عن مركز العلمين، وعطيات عبداللطيف عطية عن مركز السلوم، وإيمان الخضرى محمد عن مركز مرسى مطروح، وهدى عبد القادر عن مركز الضبعة، وعزيزة رزق علوانى عن مركز برانى ، بالإضافة إلى كلا من رئيفة ريان، وماتلد توفيق عبد المسيح.