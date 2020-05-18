آداب حلوان تعلن خطوات تسجيل بيانات طلبات المقاصات

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، فتح تسجيل بيانات طلبات المقاصات، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة سهير عبدالسلام عميد الكلية.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، يدخل الطالب على الموقع الإلكتروني http://app2.helwan.edu.eg/mart ويضغط على زر تسجيل أول مرة، ثم يستكمل البيانات التي تظهر في النموذج من بيانات الطالب الأساسية (الاسم الرباعي الفرقة الحالية، التخصص، الرقم القومي، رقم الجلوس)، ويملأ بيانات مقررات المقاصات مع مراعاة التعليمات التي تظهر في النموذج ثم الضغط على زر حفظ البيانات.

وتابعت الجامعة، أنّه حال رغبة الطالب بتعديل البيانات، يضغط على زر تعديل البيانات ويدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم يضغط على زر الدخول ثم زر تحديث، فتظهر للطالب البيانات السابق تسجيلها ويستطيع التعديل عليها كما يشاء، وفي النهاية يضغط الطالب على زر حفظ البيانات، ثم زر معاينة للتأكد من صحة البيانات التي سجلها.