طقس أول أيام العيد.. معتدل وأمطار خفيفة على معظم المناطق والرياح نشطة

قال الدكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إنّ حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر على محافظات الصعيد حتى نهاية الأسبوع خاصة يومي الخميس والجمعة المقبلين، إذ يستمر هطول الأمطار الغزيرة والرعدية هناك وكذا نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضح سعودي، لـ"الوطن"، أنّه من المتوقع أن تنكسر حدة الموجة الحارة من مساء الجمعة، وتنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات لتقترب من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

توقعات طقس العيد

وأضاف سعودي، أنّ أول أيام العيد يشهد طقس معتدل يميل إلى الحرارة على محافظات القاهرة والوجه البحري، فيما يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وتنصح الأرصاد بتجنب التعرض لأشعة الشمس لمدد طويلة خاصة في وقت الذروة، مع تجنب ملامسة الأسطح المعدنية خاصة في أوقات الرعد، وتجنب وضع السيارات بجانب الأشجار أو اللافتات الإعلانية.